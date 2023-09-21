بالصور- إغلاق 4 معابر غير قانونية على السكة الحديد في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أغلقت الوحدتين المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد، اليوم الخميس، 4 معابر عشوائية ومخالفة على السكة الحديد.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة والرقابة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة، نظرًا لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات.

وناشدت محافظة البحيرة المواطنين بعدم إنشاء أية معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني أغلق على خطوط السكك الحديدية، لما يترتب عليه من خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وأكدت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.