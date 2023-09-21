ترقب لمصير الفائدة في مصر- تغطية خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب السوق، قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس وسط توقعات بين تثبيت أسعار الفائدة على خطى الفيدرالي الأمريكي، أو رفع الفائدة لاحتواء التضخم المتسارع.

يأتي الاجتماع بعد يوم واحد من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي استمر لمدة يومين وأسفر عن قرار بتثبيت سعر الفائدة ليبقى في نطاق 5.25% و5.5%

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