محافظ السويس يستقبل رئيس الجامعة الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، واستهل المحافظ اللقاء بالترحيب برئيس الجامعة وتهنئتة بتوليه مهام عمله الجديد.

وناقش اللواء صقر والدكتور حنيجل عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحثا سويا زيادة مساحة التعاون في مجالات جديدة لدعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

وثمن المحافظ دور جامعة السويس وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة مشيرا إلى أن الجامعة لها دور كبير في تقديم الدعم والمشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها السويس خلال المرحلة الحالية.

وأعرب صقر عن فخره بالإنجازات التي تحققها جامعة السويس في المجال العلمى وجميع المجالات الأخرى، وأكد صقر المحافظ على دعمه الدائم للجامعة، لتحقيق مزيد من الإنجازات الملموسة والتطوير الشامل في كافة المجالات المتنوعة.