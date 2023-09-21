شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين" يحاضر فى الدورة الـ 57 لاتحاد الصحفيين الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين وعضو اتحاد الصحفيين الأفريقيين، أن الإعلام الجديد في الإعلام يجب ألا ينطبق على الوسيلة فقط ولكن على كل عناصر العملية الاتصالية، متطرقا إلى المزايا التي أتاحتها المنصات الرقمية أمام صانع الرسالة الإعلامية ليصل إلى جمهوره.

وتحدث أيمن عدلى خلال محاضرته للصحفيين في الدورة 57 لاتحاد الصحفيين الإفريقيين التي تنظم بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو وجاءت تحت عنوان "الإعلام الجديد والتنمية في إفريقيا"، عن أحدث التطرق المستخدمة للمفاضلة بين المنصات، ومساهمة الإعلام الجديد في تكامل الإعلام بالقارة ومن خلال الوسائل التقليدية رغم صعوبتها.

وعرض أيمن عدلى سيناريوهات مستقبلية حول صناعة الإعلام في إفريقيا وسبل تطوير المشهد ورفع كفاءته، بالاعتماد على الطاقات المتعددة والكفاءات البشرية لدى الإعلاميين والصحفيين بالقارة.