شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا لـ"المصرى الديمقراطى" توافق على ترشح فريد زهران للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، موافقة الهيئة العليا للحزب بالأغلبية على ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال فريد زهران، إن الهيئة العليا للحزب عقدت أمس اجتماعا طارئا امتد لعدة ساعات لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية، بحضور 134 عضوا، مضيفا أن الاجتماع انتهى بعد التصويت الإلكترونى، الذى امتد لعشر ساعات كاملة إلى قرار الهيئة بترشيح فريد زهران للمنافسة في الانتخابات الرئاسية.