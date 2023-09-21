الحوثي: توجهنا إثر الحصار نحو تصنيع كل أنواع السلاح وهذه نتيجة معاكسة لأهداف "العدوان"

ذكر زعيم حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، في ذكرى "ثورة 21 أيلول"، أن "الأميركي اتجه إلى فرض سياسات عدائية تتجه بالبلد نحو الانهيار مستغلاً الانقسام الحاصل"، مشيرا إلى أنه "مع العدوان والحصار قام التحالف (في إشارة إلى التحالف العربي في اليمن) باحتلال أجزاء واسعة من بلدنا وواصل سياسته العدائية في تمزيق النسيج الوطني وتجييش التكفيريين والمرتزقة ضد شعبهم وقبائلهم".

ولفت في كلمة نقلتها قناة "المسيرة" التابعة للحركة، إلى أن "شعبنا العزيز تصدى للعدوان باستبسال"، موضحا أن "شعبنا لم يخنع واتجه أحراره إلى بناء القدرات العسكرية وتصنيع قوة الردع التي تضرب المنشآت الحساسة في عمق المعتدين".

وشدد الحوثي على أنه "مع الحصار الشديد كان التوجه نحو التصنيع لكل أنواع السلاح والمتطلبات العسكرية من المسدس إلى الصاروخ، وهذه نتيجة معاكسة لأهداف تحالف العدوان"، مشيرا إلى أن "مؤامرات الأعداء في المجال الاقتصادي كانت دنيئة جدا، فمع الحصار الشديد وتدمير المصانع والسيطرة على حقول الغاز قاموا باستهداف العملة الوطنية".

ويأتي كلام الحوثي بعد عودة وفد صنعاء من الرياض، بعد مباحثات مع المسؤولين السعوديين وصفت بالايجابية، حيث حضر في المباحثات الوفد العماني الوسيط