أعلنت بلدية جبيل - بيبلوس في بيان، انه "إستكمالاً لثاني فيلم ثلاثي الأبعاد عن مدينة جبيل التاريخية، الذي عُرض على قلعة الميناء الأثري في إطار النشاطات الصيفيّة التي تنظّمها البلدية، تستقبل جبيل فيلماً جديداً في 23 أيلول الحالي، يعرض جمال سماء المتوسط، على القلعة البحرية لميناء جبيل، إبتداء من الساعة الثامنة والنصف مساءً. وقام بإنتاج الشريط برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط ENI CBC Med، المشروع الدولي لتعزيز المتوسطية الذي أنشئ تحت إشراف برنامج مؤسسة عبر حدود البحر المتوسط، المنظمة العالمية الأوروبية لتعزيز التراث الثقافي EU- funded project IHERITAGE وغرفة التجارة والصناعة والزراعة وبلديّة جبيل. ويرتكز على تطبيق إستخدامات تكنولوجيا الوسائط المتعددة الحدية في إدارة التاريخ الطبيعي والثقافي وذلك بفضل الإمكانات التي قدمها صانعو برامج الأبعاد الثلاثة "اوغمنتد ريالتي".

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية جبيل تستقبل فيلم ثلاثي الابعاد عن جمال سماء المتوسط يعرض السبت على القلعة البحرية لميناء جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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