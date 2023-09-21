دشن وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار "مكتبة الصياح" في مدينة جبيل بحلتها الجديدة، وذلك بهدف اعادة احياء الثقافة ودور الكتاب وخلق مساحة فيها للمثقفين والطلاب، إضافة الى دورها الاساسي.
وتمنى نصار "التوفيق للانطلاقة الجديدة للمكتبة"، ودعا جميع المثقفين والطلاب "للتلاقي فيها بعيدًا عن أي مصالح خاصة".
كانت هذه تفاصيل خبر نصار دشن "مكتبة الصياح" في جبيل: للتلاقي فيها بعيدا من اي مصالح خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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