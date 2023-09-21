نصار دشن "مكتبة الصياح" في جبيل: للتلاقي فيها بعيدا من اي مصالح خاصة

دشن وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار "مكتبة الصياح" في مدينة جبيل بحلتها الجديدة، وذلك بهدف اعادة احياء الثقافة ودور الكتاب وخلق مساحة فيها للمثقفين والطلاب، إضافة الى دورها الاساسي.

وتمنى نصار "التوفيق للانطلاقة الجديدة للمكتبة"، ودعا جميع المثقفين والطلاب "للتلاقي فيها بعيدًا عن أي مصالح خاصة".