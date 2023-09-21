سامي الجميّل: فادي المصري مرشّح "الكتائب" بانتخابات نقابة المحامين ولبنان بصلب ازمة وجودية وكيانية

أكد رئيس "الكتائب" سامي الجميّل، في كلمة له حول انتخابات نقابة المحامين، أنّ "لحزب الكتائب مرشحاً وحيداً في هذه الانتخابات هو المحامي فادي المصري، وهو ضمانة للمحامين وضمانة وطنية ونقابية لاستقلالية النقابة. وكان لنا تجربة مشرفة مع النقيب جورج جريج، الذي كان نقيباً لكل المحامين، والجميع شهد على ذلك ومن هنا علينا العمل بقوة من أجل الوصول الى الهدف المنشود لضمان نجاح هذه المعركة".

ولفت الى أن "الوطن يمر في مرحلة عصيبة، وعلى النقابة أن تكون رأس الحربة في الدفاع عن الحقوق في لبنان وعن العدالة، والسيادة وعن المودعين الذين سرقت أموالهم وتم شطب جنى حياتهم بين ليلة وضحاها، وهنا تكمن مسؤولية نقابة المحامين في المطالبة بالمحاسبة والدفاع عن المقومات الأساسية للدولة وسيادتها والمساواة بين اللبنانيين وقد تحولت الى وجهة نظر، ومن هنا فان مصير لبنان على المحك وهو في صلب ازمة وجودية وكيانية".

وفي ال​سياسة​ الداخلية، اعتبر الجميّل أنّ "الكتائب أول من فتح باب الحوار عندما سحبنا مرشحنا كمعارضة وهو الصديق ميشال معوض، واقترحنا جهاد أزعور مرشحاً توافقياً وسطياً في خطوة أحادية الجانب لفك الجمود الرئاسي وخرق الاصطفافات فتمت مواجهتها بالتخوين والتعطيل والامتناع عن الدعوة الى جلسات وبعد هذه المرحلة أتت حادثة الكحالة التي كرسّت انتشار "حزب الله" المسلح في المناطق الآمنة وإطلاق النار على المدنيين، وبين هاتين المحطتين، ظهر جلياً الانقلاب الذي قام به "حزب الله" والذي يقول من خلاله أنه الآمر الناهي في ملف الرئاسة وغيره ، فإما ان ينتخب مرشحه او لا يكون هناك رئيس مثبتاً معادلة 2016، وبعد كل ذلك يقولون تفضلوا الى طاولة الحوار".

ولفت إلى "أننا قلنا للموفد الفرنسي جان إيف لودريان أنّنا أرباب الحوار، وإذا كانوا جديين في الوصول الى حل عليهم سحب مرشحهم".