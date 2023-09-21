افاد مراسل "النشرة"، في صيدا عن ان "مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب، جالوا على المؤسسات التجارية في بلدة جناتا وتم تنظيم محضري ضبط واتت المخالفات كالتالي: محطة محروقات تبيع البنزين 95 اوكتان بسعر اعلى من السعر الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة. وسوبرماركت لديها كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمعروضة على الرفوف، اضافة الى عدم اعلان اسعار البضاعة"، لافتا الى ان "على اثرها حجزت البضاعة المضبوطة ليصار الى اخذ موافقة من النيابة العامة في الجنوب بتلفها".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مراقبو الاقتصاد نظموا محضري ضبط بحق محطة محروقات وسوبرماركت في بلدة جناتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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