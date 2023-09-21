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أذربيجان: محادثات «كاراباخ» الأولى «بناءة»

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو (أ ف ب)
أعلنت الرئاسة الأذربيجانية في بيان أن المحادثات الأولى التي جرت الخميس بين أذربيجان والانفصاليين الأرمن من ناغورنو كارباخ حول إعادة دمج هذا الإقليم الانفصالي، كانت «بناءة».
وأضافت أن اجتماعاً جديداً سيعقد «في أسرع وقت ممكن» مشيرة أيضاً إلى إنها تعتزم إرسال مساعدة إنسانية ومواد غذائية ووقود إلى هذا الاقليم، وذلك بعد العملية العسكرية التي شنتها باكو وانتهت باستسلام الانفصاليين الأرمن في ناغورنو كارباخ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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