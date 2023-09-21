شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تتهم 5 بلغاريين بالتجسس لصالح روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (أ ف ب)

أعلنت النيابة البريطانية، الخميس، توجيه تهم إلى ثلاثة رجال وامرأتين، يحملون الجنسية البلغارية، بشبهة قيامهم بالتجسس لصالح روسيا. ستتم محاكمة المشتبه فيهم الخمسة الذين تراوح أعمارهم بين 29 و45 عاماً، والذين سمحت النيابة بتوجيه التهم إليهم، بتهمة «التآمر لجمع معلومات، بهدف أن تكون مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر لعدو بغرض يؤثر في أمن ومصالح الدولة»، بين عامي 2020 و2023، كما أعلن مكتب الادعاء الملكي في بيان. وتعود التهم إلى جرائم وقعت بين آب/أغسطس 2020 وشباط/فبراير 2023، وفق مكتب الادعاء. وسيمثُل أورلين روسيف (45 عاماً) وبيزير دجامبازوف (41 عاماً) وكاترين إيفانوفا (31 عاماً) وإيفان ستويانوف (31 عاماً) وفانيا غابيروفا (29 عاماً) أمام محكمة ويستمنستر في لندن، الثلاثاء. في شباط/فبراير، اتُهم ثلاثة منهم، هم روسيف ودجامبازوف وإيفانوفا بـ«حيازة أوراق هوية مزورة بنية غير سليمة».