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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تنظم معسكراً شبابياً بوادى النطرون بالتعاون مع "سبرينج ويل" والان مع تفاصيل الخبر
وتهدف المؤسسة من خلال تنظيم المعسكر الشبابي إلى تعزيز مبدأ المواطنة والتطوع لدى الشباب ويستمر المعسكر بدأً من 17 سبتمبر إلى 20 سبتمبر، وعلى مدار تلك الأيام يخوض المشاركون بالمعسكر تجربة فريدة من حيث المشاركة والتعلم وعرض لأفكارهم واقتراحاتهم ومناقشتها مع التقييم، ومنها يتعرف الشباب على مفهوم العمل التطوعي ومدى تأثيره على المجتمع والفرد، وما يعود عليه من آثار بشكل إيجابي، مما يساهم بدوره مع كافة جهات الدولة في تطوير الأفراد وتنمية المجتمع.
يأتي ذلك إيماناً من مؤسسة "حياة كريمة" بأهمية تنظيم تلك المعسكرات بشكل مستمر بما يساهم في نشر وتعزيز مفهوم العمل التطوعي الذي تدعمه الدولة لكي يكون للشباب دور أساسي في بناء المجتمع كذلك تنمية مهارات التواصل لديهم.
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