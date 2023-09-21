استشاري حساسية ومناعة يقدم نصائح للحماية من متحورات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فيروس كورونا هو فيروس تنفسي يصيب الجهاز التنفسي العلوي تتشابه أعراضه مع أعراض البرد والإنفلوانزا، وقد تتطور مراحل الإصابة إلى الجهاز التنفسي السفلي فيصيب الرئة بالالتهاب الرئوي أو التليف الرئوي الأمر الذي يؤدي لانخفاض نسبة الأكسجين في الجسم واحتياج المصاب إلى الرعاية.

وقال الحداد، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، عبر فضائية dmc، أن الأعراض البسيطة للإصابة بفيروس كورونا تتشابه مع أعراض الإصابة بالبرد مثل الكحة والرشح والذكام والحمى وارتفاع درجات الحرارة وفقدان حاسة الشم والتذوق

وحذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من خطورة الاعتماد على الأدوية دون مراجعة الطبيب خاصة مع المضادات الحيوية، كما شدد على عدم مشاركة الأدوية بين الأقارب ففي بعض الأحيان تكون الأدوار مختلفة ولابد من استكمال العلاج حسب استشارة الطبيب.

وأكد الحداد، أنه يمكن تقوية جهاز المناعة من خلال الغذاء الصحي الجيد وهو الغذاء البروتيني قليل الدسم وقليل السكر وضرورة البعد عن المواد الحافظة والأكلات السريعة والمشروبات الغازية والاكثار من الخضروات والسلطات التي بها عناصر غذائية ملونة".