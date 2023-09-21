اخبار العالم

برلماني سابق: المواطن يقدر ما يقدمه الرئيس للدولة لتوفير حياة كريمة للمصريين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب السابق، إن المصريين في الخارج يشعرون بتغير الأوضاع في مصر والتقدم وعمليات التنمية التي تشهدها البلاد منذ قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي لسدة الحكم، رغم الظروف الصعبة والتحديات الجسام التي فرضت على الدولة، مشيرا إلى أنهم يشعرون بمدى التغيير إلى الأفضل.

وأضاف "سليم"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود مسيرة تنمية كبيرة في مصر، لافتًا إلى أن المواطن المصرى يقدر ما يقدمه الرئيس للدولة لتوفير حياة كريمة للمصريين.

وأوضح عضو مجلس النواب السابق، أن مصر مرت بالعديد من الظروف الصعبة خلال السنوات الماضية، ولديها القدرة بتكاتف أولادها الشرفاء مع القيادة السياسية على تخطي هذه الأزمات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا