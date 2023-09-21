برلماني سابق: المواطن يقدر ما يقدمه الرئيس للدولة لتوفير حياة كريمة للمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب السابق، إن المصريين في الخارج يشعرون بتغير الأوضاع في مصر والتقدم وعمليات التنمية التي تشهدها البلاد منذ قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي لسدة الحكم، رغم الظروف الصعبة والتحديات الجسام التي فرضت على الدولة، مشيرا إلى أنهم يشعرون بمدى التغيير إلى الأفضل.

وأضاف "سليم"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود مسيرة تنمية كبيرة في مصر، لافتًا إلى أن المواطن المصرى يقدر ما يقدمه الرئيس للدولة لتوفير حياة كريمة للمصريين.

وأوضح عضو مجلس النواب السابق، أن مصر مرت بالعديد من الظروف الصعبة خلال السنوات الماضية، ولديها القدرة بتكاتف أولادها الشرفاء مع القيادة السياسية على تخطي هذه الأزمات.