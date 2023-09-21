رئيس جامعة بني سويف: الرئيس السيسي يولي أهمية كبرى لإقليم الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي أهمية كبرى لإقليم الصعيد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي، كان حريص خلال زيارته لبني سويف وقرية سدس الأمراء على تقديم العزاء للأهالي في فقدان ذويهم في فيضانات ليبيا.



وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية، عبر برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الصعيد يشهد تطويرا كبيرا، منذ تولي الرئيس السيسي قيادة حكم البلاد، لافتًا إلى أن الاهتمام شمل جميع المجالات ووصل إلى افتتاح جامعات أهلية في الصعيد.



وأوضح أن الصعيد كان يعاني من التهميش، إلا أنه الآن أصبح في قلب اهتمام القيادة السياسية، مبينًا أن الصعيد يعيش أزهى العصور من التنمية، بجانب الاهتمام بالتعليم وإنشاء الجامعات الأهلية.



ولفت إلى أن التعليم على رأس الأولويات أيضا للقيادة السياسية، مشددًا على أن هناك تنمية كبرى تشهدها المحافظات وإنشاء طرق جديدة.