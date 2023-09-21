بوحبيب اتصل بشيا ودان الاعتداء على السفارة الأميركية: لبنان ملتزم بتأمين الحماية للمقرات الدبلوماسية

أعرب وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​، خلال اتصال هاتفي أجراه من ​نيويورك​، مع السّفيرة الأميركيّة في بيروت ​دوروثي شيا​، عن إدانته "الاعتداء الّذي تعرّضت له ​السفارة الأميركية​".

وأكّد "ضرورة محاسبة الفاعلين وإنزال أشدّ العقوبات بهم"، مشدّدًا على "التزام ​لبنان​ بتأمين الحماية اللّازمة للمقرّات الدّبلوماسيّة الأجنبيّة، بما يتوافق مع اتفاقيّة فيينا للعلاقات الدّبلوماسيّة".

وكان قد كشف المتحدّث باسم السّفارة الأميركيّة في لبنان جيك نيلسون، أنّ "عند السّاعة 10:37 بالتّوقيت المحلّي من مساء أمس الأربعاء، تمّ الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السّفارة"، موضحًا أنّه "لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة".