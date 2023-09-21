أعرب وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، خلال اتصال هاتفي أجراه من نيويورك، مع السّفيرة الأميركيّة في بيروت دوروثي شيا، عن إدانته "الاعتداء الّذي تعرّضت له السفارة الأميركية".
وأكّد "ضرورة محاسبة الفاعلين وإنزال أشدّ العقوبات بهم"، مشدّدًا على "التزام لبنان بتأمين الحماية اللّازمة للمقرّات الدّبلوماسيّة الأجنبيّة، بما يتوافق مع اتفاقيّة فيينا للعلاقات الدّبلوماسيّة".
وكان قد كشف المتحدّث باسم السّفارة الأميركيّة في لبنان جيك نيلسون، أنّ "عند السّاعة 10:37 بالتّوقيت المحلّي من مساء أمس الأربعاء، تمّ الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السّفارة"، موضحًا أنّه "لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب اتصل بشيا ودان الاعتداء على السفارة الأميركية: لبنان ملتزم بتأمين الحماية للمقرات الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.