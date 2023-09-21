ذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان، أنّ "ميقاتي تابع حادث إطلاق النّار على مدخل السفارة الأميركية، فأجرى سلسلة اتصالات بقادة الأجهزة الأمنيّة، للاطّلاع على المعطيات المتوافرة عن الحادث، وطلب التّشدّد في ملاحقة القضيّة وجلاء ملابساتها".
وشدّد ميقاتي على أنّ "حماية البعثات الدّبلوماسيّة في لبنان أمر لا تهاون فيه على الإطلاق، ومن غير المسموح لأيّ كان بالعودة إلى أنماط قديمة في توجيه الرّسائل السّياسيّة الّتي عانى اللّبنانيّون الكثير بسببها"، مؤكّدًا أنّ "الأجهزة الأمنية مستنفرة لجلاء ملابسات هذا الحادث المدان، وتوقيف الفاعلين".
وكان قد كشف المتحدّث باسم السّفارة الأميركيّة في لبنان جيك نيلسون، أنّ "عند السّاعة 10:37 بالتّوقيت المحلّي من مساء أمس الأربعاء، تمّ الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السّفارة"، موضحًا أنّه "لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي تابع حادث إطلاق النار على السفارة الأميركية: لا تهاون بحماية البعثات الدبلوماسية بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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