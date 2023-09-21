وزير الشباب والرياضة افتتح الملتقى العربي للسياحة الشبابية في المكتبة الوطنية في بعقلين

افتتح وزير الشباب والرياضة جورج كلاّس الملتقى العربي للسياحة الشبابية، في حفل حاشد أقيم في المكتبة الوطنية في بعقلين.

ويُشكل الملتقى العربي للسياحة الشبابية رابع أنشطة "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، بعد حفل الافتتاح والملتقى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج إكتشف لبنان، وينظمه الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب بإشراف الوزارة.

واشار كلاّس الى ان "هذا هو لبنان الحرف والكلمة والمكتبة والشباب المتطلع الى بناء غدٍ عربيٍّ أكثر تضامناً مع بعضه وأصلبَ ثقةً بنفسه، وأجرأَ على اتخاذ المبادرات، واقدر على عيش الحرية، وبناء ذات شبابية حرة متحررة قادرة على صوغ رؤية مستقبلية تليق بقدرات الشباب وتطلعاتهم".

وتوجه الى الشباب قائلا "انتم هنا، لتتعرفوا وتتعارفوا، وتتواصلوا وتتفاعلوا وتشكلوا حالة شبابية عربية مايزة، يُقتَدى بهمتها ويُؤخَذُ برأيها ويُسمعُ الى همومها وتُحتًرمَ إنتظاراتها، ونحن نلاقيكم ونفهمكم ونأخذ بأياديكم، آملين التوصل الى اقرار استراتيجية شبابية عربية، تكون مساعدة للحكومات الشبابية التي تحرص الدول على إيلائها اهمية مركزة".

ويتخلل برنامج الملتقى العربي السادس للسياحة الشبابية جلسات حوارية بين الشباب العربي، الذي يتخذ من "بيت شباب دميت" مقراً لإقامته، وجولات سياحية الى الشوف ودير القمر وقصر بيت الدين والمختارة وجعيتا وحاريصا وكفرذبيان وجبيل وبيروت وعنجر.