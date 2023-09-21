فرنجية عرض مع ماغرو للمستجدات السياسية بما فيها الاستحقاق الرئاسي والمبادرة الفرنسية

التقى رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية وعقيلته ريما فرنجيّة في بنشعي، السّفير الفرنسي الجديد هيرفيه ماغرو وعقيلته ماريا ماغرو والوفد المرافق، في زيارة تعارف، بعد تولّي ماغرو مهامه الجديدة كسفير لبلاده في لبنان.
وقد تمّت خلال اللّقاء، الّذي حضر أيضًا النّائب طوني فرنجيّة والوزير السّابق روني عريجي، مناقشة تطوّرات الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة، والمستجدّات السّياسيّة والاقتصاديّة، بما في ذلك الاستحقاق الرئاسي والمبادرة الفرنسية.
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