فرنجية عرض مع ماغرو للمستجدات السياسية بما فيها الاستحقاق الرئاسي والمبادرة الفرنسية

التقى رئيس تيّار "المردة" ​سليمان فرنجية​ وعقيلته ريما فرنجيّة في بنشعي، السّفير الفرنسي الجديد هيرفيه ماغرو وعقيلته ماريا ماغرو والوفد المرافق، في زيارة تعارف، بعد تولّي ماغرو مهامه الجديدة كسفير لبلاده في ​لبنان​.

وقد تمّت خلال اللّقاء، الّذي حضر أيضًا النّائب طوني فرنجيّة والوزير السّابق روني عريجي، مناقشة تطوّرات الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة، والمستجدّات السّياسيّة والاقتصاديّة، بما في ذلك الاستحقاق الرئاسي و​المبادرة الفرنسية​.