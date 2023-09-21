النيابة العامة الاستئنافية ادعت على "فرنسبنك" ومديره العام بجرائم احتيال وإساءة أمانة وإفلاس تقصيري

ادعّت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ممثلةً بالمحامي العام الاستئنافي القاضي رامي عبدالله، على مصرف "فرنسبنك" (Fransabank) ومديره العام نديم القصار، بناء على الشكوى المقدمة من احد مؤسسي جمعية "اموالنا لنا" بواسطة وكيلتي الجمعية، بجرائم الاحتيال واساءة الامانة والافلاس التقصيري والتمنع عن الاستجابة للطلبات الصادرة عن القضاء، فيما خص كشف السرية المصرفية عن رئيس واعضاء مجلس ادارة المصرف، وذلك بموجب المواد 655 و 671 و690، والمادة 8 فقرة ب بند 1 من قانون 603/2022 رفع السرية المصرفية، معطوفة على القانون44/2015؛ علماً ان العقوبة تصل الى7 سنين حبس. وقد أُحيل الملف الى قاضي التحقيق الاول نقولا منصور.

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