روسيا توجه ضربات عنيفة لمقرات المخابرات الأوكرانية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها استهدفت مواقع للصناعة العسكرية الأوكرانية ومراكز للاستخبارات اللاسلكية ومراكز لتدريب المجموعات التخريبية تابعة للجيش الأوكراني.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "نفذت القوات الروسية الليلة (الماضية) ضربة مكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، وطائرات بدون طيار قتالية، لمنشآت الصناعة العسكرية ومراكز الاستخبارات اللاسلكية وتدريب المجموعات التخريبية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأكد البيان أن "الضربة حققت أهدافها وتمت إصابة كافة المواقع المستهدفة".

وكانت السلطات الأوكرانية ووسائل إعلام أفادت صباح اليوم بوقوع انفجارات في كييف وعدد من مقاطعات ومدن البلاد الليلة الماضية في ما وصف بأنه أقوى قصف روسي لمواقع البنية التحتية الأوكرانية منذ أسابيع.

وحسب تقرير الدفاع الروسية، فقد بلغت الخسائر البشرية للجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي نحو 600 فرد.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

محور زابوروجيه - صد هجومين في منطقة قريتي نوفوبوكروفكا ورابوتينو، ومقتل نحو 50 جنديا للعدو وتدمير اثنين من مدافع M777 أمريكية الصنع، و3 مدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، ومدفع M119 أمريكي الصنع

محور دونيتسك - صد 5 هجمات أوكرانية وخسائر العدو تتجاوز 300 فرد بين قتيل وجريح

محور كوبيانسك – القضاء على ما يصل إلى 20 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدفع ذاتي الحركة من طراز M109 Paladin عيار 155 ملم أمريكي الصنع

محور اتجاه كراسني ليمان - صد 3 هجمات للعدو وخسائره تفوق 75 جنديا

محور جنوب دونيتسك - الخسائر الأوكرانية تصل إلى 110 عسكريين

محور خيرسون – القضاء على أكثر من 45 عسكريا للعدو وتصفية مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية تابعة للواء الدفاع الإقليمي 126

تدمير محطة رادار مضادة للبطارية من طراز AN/TPQ-50 أمريكية الصنع في دونيتسك

الدفاعات الجوية الرئية أسقطت 5 صواريخ مجنحة طويلة المدى من طراز Storm Shadow، و4 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS، وصاروخ HARM مضاد للرادار.

تدمير 75 طائرة بدون طيار أوكرنية في مناطق متفرقة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية