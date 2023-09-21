شكرا لقرائتكم خبر عن باكو تؤكد مقتل 6 جنود روس في كاراباخ.. وموسكو ترصد 5 انتهاكات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم- أ.ف.ب

كشفت أذربيجان، الخميس، للمرة الأولى عدد جنود حفظ السلام الروس الذين قتلوا في حادثين منفصلين خلال هجوم باكو في ناجورنو كاراباخ.

وقالت النيابة العامة الأذربيجانية: إن جنوداً أذربيجانيين قتلوا خمسة جنود روس، الخميس، عبر إطلاق النار على سيارتهم بعدما اعتقدوا أنهم انفصاليون أرمينيون. كذلك، قتل جندي روسي سادس في اليوم نفسه بأيدي «عناصر غير معروفين ينتمون إلى فصائل مسلحة أرمينية» أطلقوا النار على آليته، وفق المصدر نفسه.

إلى ذلك، أفادت روسيا أنها رصدت خمسة انتهاكات لوقف إطلاق النار في كاراباخ. وقالت وزارة الدفاع الروسية: «منذ التوصل إلى اتفاق وقف العمليات الحربية، رصدت خمسة انتهاكات لوقف إطلاق النار في منطقتي شوشا (انتهاكان) وماردكرت (ثلاثة)».