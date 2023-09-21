شكرا لقرائتكم بريطانيا توجه إلى 5 بلغاريين تهمة التجسس لصالح روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت النيابة البريطانية، الخميس، توجيه تهم إلى ثلاثة رجال وامرأتين يحملون الجنسية البلغارية للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح روسيا.

ستتم محاكمة المشتبه بهم الخمسة الذين تراوح أعمارهم بين 29 و45 عاما، والذين سمحت النيابة بتوجيه التهم إليهم، بتهمة "التآمر لجمع معلومات بهدف أن تكون مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر لعدو بغرض يؤثر على أمن ومصالح الدولة"، بين عامي 2020 و2023، كما أعلن مكتب الادعاء الملكي في بيان.

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وتعود التهم إلى جرائم وقعت بين أغسطس 2020 وفبراير 2023، وفق مكتب الادعاء.

ويمثل أورلين روسيف (45 عاما) وبيزير دجامبازوف (41 عاما) وكاترين إيفانوفا (31 عاما) وإيفان ستويانوف (31 عاما) وفانيا غابيروفا (29 عاما) أمام محكمة ويستمنستر في لندن الثلاثاء.

في فبراير وُجهت إلى ثلاثة منهم هم روسيف ودجامبازوف وإيفانوفا تهمة "حيازة أوراق هوية مزورة بنية غير سليمة".

ومثُل الثلاثة أمام محكمة أولد بيلي بلندن في يوليو التي وجهت إليهم التهمة.

وقال مكتب الادعاء الملكي إن "الاتهامات جاءت على خلفية تحقيق أجرته قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة ميتروبوليتان (شرطة مدينة لندن)".

ونبه الادعاء إلى أنه لإجراء محاكمة عادلة "من الأهمية بمكان ألا تكون هناك أي تقارير أو تعليقات أو تشارك للمعلومات على الإنترنت، يمكن أن تضر بأي شكل بهذه الإجراءات".