انت الان تتابع خبر اتفاقات أوبك وأسعار النفط.. نشرة السومرية تستعرض التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • بغداد تؤكد التزامها بالاتفاقات مع أوبك بشأن سعر النفط، وتكشف عن خطة طموحة بمجال الغاز.

• الكويت تدعو إلى ترسيم كامل للحدود البحرية مع العراق.. والاخير يجدد تمسكه بالقرارات الدولية.

• المحكمة الاتحادية ترفض اصدار أمر ولائي بوقف اقراض الإقليم.. ودعوات لإبعاد رواتب الموظفين عن الخلافات.



• في احصائية مقلقة.. حالات الطلاق تقترب من السبعة الاف خلال شهر واحد.. تسع حالات في الساعة الواحدة.