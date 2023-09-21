انت الان تتابع خبر السامرائي: في اليوم العالمي للسلام نستذكر أهمية بناء جسور التفاهم والتسامح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365، انه " في اليوم العالمي للسلام نستذكر أهمية بناء جسور التفاهم والتسامح".

وأضاف: "فالسلام الدائم يتطلب منا تعاونا وسعيا حقيقيا لحل النزاعات والخلافات بين الافراد والجماعات والدول بعيدا عن العنف".

