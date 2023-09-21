شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أعضاء الجالية المصرية بالإمارات: حملتنا لدعم الرئيس السيسي واجب وطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمد محمود عبد الرازق أحد أعضاء الجالية المصرية في الإمارات، أن حملتهم في دولة الإمارات لتدشين حملة لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة واجب وطني عليهم لما يشاهدوه من تحسن الأوضاع المصرية في الداخل والخارج.

وأضاف محمد محمود عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن المواطن المصري أصبح له وضع ومكانة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، مؤكدا أن هناك إنجازات تحققت خلال فترة الرئيس السيسي تعطيهم الدفعة وتدعمهم لدعم الرئيس في انتخابات الرئاسة لفترة قادمة.

وتابع: "أنا بعيد عن الأحزاب السياسية ولكن أنا مواطن مصري أعيش في الخارج لأكثر من 8 سنوات، وطالبت الرئيس يكمل واحنا معاه وفخورين بأدائه، ووعد مننا ندعمه قلبا وقالبا".