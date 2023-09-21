قائد الجيش بحث مع ريزا في أوضاع لبنان والمنطقة

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مع نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، في أوضاع لبنان والمنطقة.

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