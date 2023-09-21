"مؤسسة بشير الجميل" وزعت جوائز تقدير لـ5 شخصيات لبنانية تميزت في الأدب والفن والإعلام

وزّعت "مؤسسة ​بشير الجميل​"، جوائز "Awards" لخمس شخصيّات لبنانيّة تميّزت في مجالات الأدب والفن والإعلام، خلال احتفال في دار بشير في بكفيا.

في هذه المناسبة، توجّهت رئيسة المؤسّسة ​يمنى الجميل​ إلى المكرّمين، بالقول: "أنتم، كتبتم وتكتبون التّاريخ. لم تخافوا قول الحقيقة مهما كانت صعبة، وبذلك واجب الذّاكرة يصبح الطّريق للتّصالح والشّفاء مع أنفسنا ومع الآخرين"، مؤكّدةً أنّ "العفو لا يعني النّسيان، لكنّه يعني الشّجاعة لمواجهة الماضي والاعتراف بالخطأ، يعني فعل ندامة عن الألم الّذي سبّبناه، فعل مسامحة عن الألم الّذي عشناه وعن الظّلم الّذي مارسناه على الآخرين، أو الّذي مارسه الآخرون علينا".

ولفتت إلى "أنّنا نكرّم الفائزين بجائزة "واجب الذّاكرة" لعام 2023. أنتم مجموعة مصابة بالأمل، وأصبحتم نموذجًا وقدوةً على طريقتكم لمستقبل أكثر إشراقًا ببناء الوطن"، مشيرةً إلى أنّ "جائزة بشير الجميل تذكير صغير وتقدير على جهودكم، إنّما الاسم كبير. المسؤوليّة كبيرة على أكتافكم نضعها وتتراكمها أجيال وأجيال من اللّبنانيّين، ممّن قبلوا وأخذوا على عاتقهم أن يكون بشير حيًّا فينا، حتّى تستمرّ روح الحقيقة والكرامة والحرّيّة والعدالة، وتشكّل بوصلةً لن نتوقّف، أو نتعب من توجيه مسيرتنا وتضحياتنا وعملنا اليومي الدّؤوب لنستحق الوطن".

ثمّ وزّعت الجميّل الجوائز على المكَرّمين الجدد لسنة 2023 وهم: المخرج والكاتب السّينمائي زياد دويري، المؤرّخ ​عصام خليفة​، الإعلاميّة جيزال خوري، الإعلامي جان نخول، والوزير الرّاحل ​سجعان قزي​.