لفتت أمانة الخارجية في حزب "الوطنيين الاحرار"، الى انه "بعد عدة أشهر من الحصار، الذي ترك 120 ألف أرمني يفتقرون إلى جميع أنواع الإمدادات، وكادوا يتضورون جوعا في منازلهم، وتحطمت إرادتهم، شن الجيش الآذري هجومه الأخير والعدواني للغاية على ما تبقى من ناغورنو كاراباخ. ولم يكن أمام المسلحين المحليين خيار آخر سوى تسليم أسلحتهم فيما لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا. كل ما يمكن فعله الآن هو مراقبة الوضع هناك عن كثب، والتأكد من أن القوات الآذرية لن تنتقم من المدنيين الأرمينيين، وأنه سيتم معاملتهم وفقا للقوانين الدولية".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب "الوطنيين الاحرار": لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا حيال ما يجري في أرمينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.