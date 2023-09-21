بهاء الحريري التقى شولتس وكيشيدا وفون دير لاين وغلاغير وهادلي في نيويورك

التقى رجل الأعمال ​بهاء الحريري​، المستشار الألماني ​أولاف شولتس​، وتبادلا الحديث حول الأحداث السّياسيّة في العالم، وذلك خلال الحفل السّنوي لتوزيع جائزة "المواطن العالمي" من المجلس الأطلسي (Global Citizen Award) لعام 2023، في مدينة ​نيويورك​.

والتقى الحريري أيضًا كلًّا من رئيس الوزراء الياباني ​فوميو كيشيدا​، رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ​أورسولا فون دير لاين​، وزير خارجيّة الفاتيكان المونسنيور ​بول ريتشارد غلاغير​، ومستشار الأمن القومي الأميركي السّابق ستيفن هادلي.

حضر الحفل العديد من الشّخصيّات البارزة بالسّياسة والأعمال والمجتمع المدني، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "غولدمان ساكس" ديفيد سولومون.

تجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الأطلسي هو منظّمة غير حكوميّة مقرّها الولايات المتّحدة، تأسّست في عام 1949، بهدف تعزيز العلاقات بين الولايات المتّحدة ودول أوروبا وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.