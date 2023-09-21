"التيار" بعد إعطاء مفوضية النازحين إفادات سكن لهم: لاتخاذ إجراءات بحقها وأين الحكومة من هذا الموضوع؟

أعلنت اللّجنة المركزيّة للإعلام في "​التيار الوطني الحر​"، أنّ "لا شكّ أنّ ملف ​النزوح السوري​ لم يعد فقط يشكّل عبئًا على ​لبنان​، بل أصبح أيضًا يشكّل خطرًا داهمًا مع موجة النّزوح الاقتصادي الّتي تشهدها البلاد".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "أمام ضرورة معالجة هذا الملف وإقفال الحدود والعمل على إعادة النازحين إلى بلادهم، نتفاجأ بإفادة سكن تعطيها المفوضية العليا لشؤون النازحين للسوريين الّذين يتواجدون في لبنان"، متسائلةً: "أين الحكومة من هذا الموضوع، وهي الّتي شرع رئيسها في انتهاك ​الدستور​ وعقد جلسات غير شرعيّة؟ ألا يستوجب مثل هذا الأمر الخطير، أن تتحرّك وتتّخذ الإجراءات اللّازمة بحقّ المفوضيّة؟".

وشدّدت اللجّنة على أنّ "هذا الصّمت المريب أمام مثل هذه المخالفة، هو فعليًّا مشاركة في "الجريمة" بحقّ شعب بأكمله".