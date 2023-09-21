شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السنغالي: الحرب خيارنا الأخير في النيجر والدبلوماسية ممكنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - داكار - أ ف ب

اعتبر الرئيس السنغالي ماكي سال، الخميس، أن الحل الدبلوماسي «لا يزال ممكناً» في النيجر، بعد نحو شهرين من الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب لهذا البلد.

وقال سال في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية: «آمل أن ينتصر العقل في نهاية المطاف. ولا يزال من الممكن المضي قدماً بشكل متعقل للتوصل إلى حل». وحضّ سال قادة الانقلاب في النيجر على «عدم دفعنا إلى القرار النهائي الذي سيكون التدخل العسكري».

وأضاف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن «هذا الخيار العسكري الأخير لا يمكن القيام به إلا عندما تكون السبل استُنفدت حقاً». وأشار سال إلى أن نيجيريا التي يتولى رئيسها بولا تينوبو رئاسة إكواس تبذل قصارى جهدها لإيجاد حل دبلوماسي.

وأضاف:«أنتظر منه أن يبلغنا بنتائج مقارباته المختلفة، لنتمكن في النهاية من تقييم قرار مشترك وتبنّيه».

وهددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، والسنغال عضو فيها، بالتدخل عسكرياً في النيجر، إذا فشلت الضغوط الدبلوماسية في إعادة الحكم المدني إلى البلاد. وأطاح الجيش في النيجر الرئيس محمد بازوم في يوليو/ تموز الماضي، وهو محتجز في منزله مع عائلته منذ ذلك الحين. وقال قادة «إكواس»، إن عليهم التحرك، بعدما أصبحت النيجر رابع دولة في غرب إفريقيا تشهد انقلاباً منذ عام 2020، بعد مالي وبوركينا فاسو وغينيا.