شكرا لقرائتكم أردوغان يرفض "النهج السلبي" للقادة الآخرين تجاه بوتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أنه لا يتفق مع النهج السلبي الذي يظهره زعماء آخرون تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وقال أردوغان إن روسيا واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم ولا يمكن تجاهل مثل هذا البلد، لكنه لفت إلى أن بعض رؤساء الدول لديهم "مواقف سلبية" تجاه بوتين، حسب تعبيره.

وأضاف الرئيس التركي "لا أجد هذه المواقف صحيحة لأن روسيا ليست دولة صغيرة".

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وفي حديثه للصحافيين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كرر أردوغان القول إنه يأمل في التوصل إلى حل لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود مع روسيا وأوكرانيا.

وأعلن أردوغان الخميس أن بلاده ستبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور بلاده في المستقبل القريب.

وأضاف أردوغان، في تصريحات صحفية نشرتها وكالة أنباء الأناضول: "سنشرع في تشغيل خطوط لنقل الطاقة ليس إلى تركيا فحسب بل إلى أوروبا أيضا".

وأوضح أنه من الممكن أن تعمل تركيا وإسرائيل معا من أجل إقامة علاقات تعاون جديدة في مجالات مثل الطاقة والسياحة والتكنولوجيا.

