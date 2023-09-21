انتشال جثة طفل مجهول من ترعة المنصورية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الدقهلية من انتشال جثمان طفل مجهول الهوية من مياه ترعة المنصورية، جوار كوبري عزبة الصفيح بمنطقة "النهضة" في المنصورة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا لشرطة النجدة من أهالي منطقة عزبة الصفيح "النهضة"، بوجود جثة طفل طافية بالمياه.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة الرائد دكتور كريم عبدالرازق، وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري، ونقلت إلى مشرحة المستشفي الدولي بالمنصورة تحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمراجعة بلاغات الاختفاء مع مواصفات جثة الطفل التي جرى انتشالها وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لكشف تفاصيل الحادث،

وحرر بذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​