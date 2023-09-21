نصر: همّنا الأساسي فتح المدارس وعودة التلاميذ إنّما هناك معوّقات أهمّها إقتصادية

اشار الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، الى ان "همّنا الأساسي فتح المدارس وعودة التلاميذ، إنّما هناك معوّقات أهمّها إقتصادية، ويجب أن تكون هناك خطة وكل القرارات التي يجب أن نتخذها لا بدّ أن تستند إلى الدستور الذي كفل حرّية التعليم".

وأكد في حديث للـ"MTV'، انه "علينا واجب استقطاب بقدر ما نتمكّن من مساعدات لأهالي التلاميذ، ويجب تفعيل مكاتب المساعدات في المدارس، وأقترح تشكيل لجنة أزمة وخلق إطار قانوني للمساعدات الاجتماعية".

ورأى أنه "يجب ايجاد حلول ترضي كل الاطراف، وهنا دور حكمة المدارس ان تخلق هذا التوازن، ويجب ان نحترم قدرات الناس"، مشيرا الى اننا "في ظرف صعب علينا ان نلتزم بمبادئ لنتخطاها"، مشددا على انه "علينا التفكير بأولاد الموظفين في القطاع العام عندما نضع الاقساط، لا يمكن دولرة كل شيء".