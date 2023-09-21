بوغدانوف التقى شعبان مؤكدًا دعم روسيا لسيادة لبنان واستقراره واستقلاله ووحدة أراضيه

نقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الأسبق ​سعد الحريري​، عن بيان لوزارة الخارجيّة الرّوسيّة، أنّ "الممثّل الخاص لرئيس ​روسيا​ في الشّرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجيّة الرّوسيّة ​ميخائيل بوغدانوف​، استقبل اليوم المبعوث الخاص للحريري جورج شعبان، وتمّ خلال اللّقاء البحث في الأوضاع الحاليّة في ​لبنان​ وفي محيطه".

وجرى التّركيز، بحسب البيان، على "ضرورة الإسراع في تخطّي الأزمة السّياسيّة الدّاخليّة في لبنان، من خلال البحث البنّاء لإيجاد حلول للعقد المتبادلة، وذلك بمشاركة كلّ القوى السّياسيّة في لبنان وبدون تدخّلات خارجيّة". وأكّد بوغدانوف "موقف بلاده المبدئي المتمثّل في دعم سيادة لبنان واستقراره واستقلاله ووحدة أراضيه، ولا سيّما أنّ روسيا تَعتبر لبنان بلدًا صديقًا".