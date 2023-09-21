الخارجية الصينية: زيارة الرئيس السوري ستؤدي إلى تعميق الثقة السياسية المتبادلة

اشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجبية الصينية، ماو نينغ، الى اننا "نعتقد أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد ستؤدي إلى تعميق الثقة السياسية المتبادلة، والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة".

ولفتت إلى أنه "منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وسوريا قبل 67 عاما، حافظت العلاقات الصينية السورية على نمو سليم ومطرد، ويولي الرئيس السوري بشار الأسد، أهمية كبيرة للعلاقات الصينية السورية، وهذه هي زيارته الثانية للصين منذ توليه منصبه كرئيس، وسيلتقي به الرئيس الصيني شي جين بينغ وغيره من القادة الصينيين، وسيتبادلون وجهات النظر بشكل متعمق حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وكان الأسد وزوجته أسماء الأسد وصلا اليوم الخميس إلى مطار خانجو في الصين، تلبية لدعوة رسمية من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، اليوم الخميس، بأن "الرئيسين الأسد وشي جين بينغ يعقدان قمة سورية صينية".

وتشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الأسد في مدينتي هانغتشو والعاصمة بكين.