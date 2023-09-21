أردوغان: لا يمكن تجاهل روسيا في مسألة صفقة الحبوب وهي بلد غير عادي

اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الى إنه "لا يمكن تجاهل روسيا في مسألة صفقة الحبوب"، معتبرا موقف الدول الغربية تجاه موسكو في القضية خاطئا.

واوضح انني "لا أعتقد أن هذا الموقف صحيح، لأن روسيا بلد غير عادي.. تحتل روسيا مكانا سواء من حيث المساحة أو من حيث موقعها في العالم. لذلك، تعد روسيا عمليا واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الحبوب، ولا يمكن تجاهل مثل هذه الدولة".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، إلى استئناف "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب، حتى لا يتشكل خطر انقطاعها مرة أخرى، وطلب من جميع الدول المساعدة على ذلك.

كما أشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لا يتمتع بالنفوذ اللازم لحل المسائل المتعلقة بالشق الروسي من "صفقة الحبوب".

وقد انتهت صلاحية صفقة الحبوب في 18 تموز الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.