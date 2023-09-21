محمود عباس: لن يكون هناك سلام في الشرق الاوسط من دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امام الجمعية العامة للامم المتحدة من أنه "لن يكون هناك سلام في الشرق الاوسط من دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه".

ورأى أنه "واهم من يظن ان السلام يمكن ان يتحقق من دون حصول شعبنا على كامل حقوقه".