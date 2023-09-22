لابيد: على تل أبيب ان ترفض اتفاقا يشمل تخصيب يورانيوم في السعودية لتطبيع العلاقات معها

شدد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على "ضرورة أن ترفض تل أبيب اتفاقا يشمل تخصيب يورانيوم في السعودية لتطبيع العلاقات مع السعودية".

وأشار الى إن "اتفاق التطبيع مع السعودية أمر مرحب به، ولكن ليس على حساب السماح للسعوديين بتطوير أسلحة نووية وليس على حساب سباق تسلح نووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط".