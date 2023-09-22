أنطونوف: موسكو سترد بالمثل بشأن زيارة المساجين الروس في الولايات المتحدة

اشار السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، الى إن "ظهور مشاكل بين الدبلوماسيين أثناء زيارة المساجين الروس في الولايات المتحدة، سيؤدي إلى معاملة مماثلة للجانب الأميركي"، مؤكدا أن "الأميركيين مغرمون جدا بكلمة "المعاملة بالمثل".

واوضح أنه "بمجرد أن يواجه الجانب الروسي مشاكل في زيارة المساجين الروس، سيواجه الأمريكيون نفس المشاكل في موسكو"، لافتا الى ان "في 17 أب الماضي، إن روسيا تؤيد العودة السريعة لجميع المواطنين الروس الموجودين في السجون الأميركية".

هذا وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إنه لا تزال توجد اتصالات معينة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء.