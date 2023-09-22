شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ الأمريكي» يصادق على تعيين رئيس لأركان الجيش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على تعيين الجنرال راندي جورج رئيساً لأركان الجيش والجنرال إريك سميث قائداً لمشاة البحرية، في الوقت الذي تحرك فيه المشرعون لتأكيد تعيينات بعض من كبار الضباط التي كان يعرقلها سيناتور جمهوري.

وصادق مجلس الشيوخ على تعيين الجنرال تشارلز براون في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، الأربعاء.

كما صادق على تعيين جورج قائداً للجيش بأغلبية 96 صوتاً، مقابل اعتراض صوت واحد.

واستخدم زعيم الأغلبية الديمقراطي تشاك شومر مناورة إجرائية لتجنب عقبة وضعها السيناتور الجمهوري، تومي توبرفيل.

وبدأ توبرفيل بعرقلة التعيينات في المناصب العليا في «البنتاغون» في مارس/ آذار الماضي، احتجاجاً على سياسة وزارة الدفاع التي تم سنها العام الماضي، وتنص على توفير إجازة مدفوعة الأجر، وتعويض للنفقات للعسكريات اللاتي يسافرن لإجراء عمليات إجهاض.

ولا يعالج الإجراء الذي اتخذه شومر المئات من الترقيات العسكرية الأخرى التي لا تزال متعثرة بسبب توبرفيل.