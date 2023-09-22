ماكرون: بريطانيا وفرنسا ستواجهان التحديات على الرغم من بريكست

الرياص - اسماء السيد - فرساي: قال الرئيس إيمانويل ماكرون أثناء استضافته الملك تشارلز الثالث على عشاء رسمي، إن فرنسا وبريطانيا سترتقيان إلى مستوى التحديات التي يطرحها العالم الحديث على الرغم من التوترات الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون في قصر فرساي "على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي... أعلم يا صاحب الجلالة أننا سنواصل كتابة جزء من مستقبل قارتنا معًا لمواجهة التحديات وخدمة القضايا المشتركة بيننا".

ووصف ماكرون زيارة تشارلز بأنها "تحية لماضينا... وضمانة للمستقبل".