شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي للأمريكيين: أنتم تمنحون المال ونحن نضحي بالأنفس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحواره مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، واصفًا إياه اليوم الخميس، بأنه "حوار رائع"، وقال للأمريكيين: "أنتم تمنحون المال، ونحن نضحي بالأنفس".

وأعرب عن امتنانه للدعم الأمريكي، إذ بدت الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لآفاق بلاده في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وأضاف بعد اجتماعه مع أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون: "أجرينا حوارًا رائعًا، ونحن ممتنون لكم معشر الصحفيين وأعضاء مجلس الشيوخ لمساعدتنا ودعمنا".

وقال زيلينسكي: "تحدثنا عن تفاصيل كثيرة "، لكنه لم يوضح أكثر من ذلك.

منع إذاعة خطاب زيلينسكي

أفادت شبكة سي.إن.إن الأمريكية بأن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي منع إذاعة خطاب زيلينسكي في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ.

وتًعد إلى أن الولايات المتحدة أكبر داعم اقتصادي وعسكري لأوكرانيا في قتالها لمقاومة الغزو الروسي.

ومنذ بداية الحرب، قدمت الولايات المتحدة، وفقًا لأرقامها الخاصة، أو تعهدت بأكثر من 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف وحدها.