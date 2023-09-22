بري أكد وجود مبادرة قطرية: مبادرتي لم تتقدم بعد رفض التيار والقوات و"يبدو الكنيسة القريبة ما بتشفي"

أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لصحيفة نداء الوطن، الى انه "كنا ننتظر بيان اللجنة الخماسية، فإذا بالدول تختلف في ما بينها، و"على شويّ لازم نصالحهم".

وفي شأن مبادرته الحوارية، أكد بري انه "لا تقدم بعد، مبادرتي رضي بها الجميع، لكن من كنت أريد أن يوافق عليها رفضها، أي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، رأينا الحمولة اللي وضعها رئيس التيار النائب جبران باسيل في خطابه الأخير، واللي ما بدو يزوج بنته بيغلي مهرها".

وعما يتردد عن وجود مبادرة قطرية، أجاب بري :"صحيح هناك مبادرة قطرية والموفد القطري وصل الى لبنان، ولكن لم يحصل أي تواصل معي بعد".

وعن مصير الرئاسة والحوار في ظل هذه الأجواء، اختصر بري الجواب بالقول: "يبدو الكنيسة القريبة ما بتشفي".