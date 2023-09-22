شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تسلّم أرمينيا مسوّدة اتفاق للسلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ممثل الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قوله، أمس الخميس، إن أذربيجان سلمت أرمينيا مسوّدة اتفاق للسلام بين البلدين الجارين، بعد محادثات أجريت في أذربيجان. وقال ممثل الرئيس إن باكو تنتظر رد السلطات الأرمينية عليها. وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إن بلاده بحاجة إلى أن تكون «خالية من الصراعات» من أجل استقلالها، بعد يوم من استسلام الانفصاليين في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، مما أنهى ثلاثة عقود من التوتر، وفقاً لرويترز. وانتهت أول جولة محادثات بين أذربيجان وأرمن ناغورنو كاراباخ بشأن دمج الإقليم الانفصالي، حسبما ذكر الإعلام الأذربيجاني الرسمي من دون الكشف عن تفاصيل، فيما أعلنت الرئاسة الأذربيجانية أن المحادثات الأولى، كانت «بناءة»، بينما يرى العديد من الخبراء، أن أذربيجان بدأت عمليتها العسكرية في إقليم ناغورنو كاراباخ، بعد توفر مجموعة ظروف مواتية لها، كما أصبح الإقليم بقبضتها في لمح البصر. ومن جهة أخرى، اندلعت مواجهات في يريفان بين رجال الشرطة ومئات المتظاهرين خلال مسيرة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بعد استسلام ناغورنو كاراباخ.