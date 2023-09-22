شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: محادثات السلام هي السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت الصين دعوتها إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا، مؤكدة أن استئناف محادثات السلام هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال نائب الرئيس الصيني هان تشينج يوم الخميس، ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن بلاده تدعم كل الجهود التي تؤدي إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وتريد "مواصلة ممارسة دور بناء".

تجديد المطالبة بتايوان

كما أكد هان مجددًا مطالبة الصين بتايوان، قائلًا إن بكين ستواصل العمل "بأقصى قدر من الإخلاص وأقصى الجهود" من أجل "إعادة التوحيد السلمي".

وقال هان "إن تحقيق إعادة التوحيد الكامل للصين هو طموح مشترك لجميع أبناء وبنات الأمة الصينية".