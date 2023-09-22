شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تتهم موظفًا بالتجسس لمصلحة إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت الولايات المتحدة موظفًا متعاقدًا مع الحكومة الأمريكية للعمل في وزارتي العدل والخارجية، بالتجسس لمصلحة دولة إثيوبيا.

وقال ممثلو الادعاء، إنه جرى إلقاء القبض على موظف متعاقد مع الحكومة الأمريكية للعمل في وزارتي العدل والخارجية بتهم تجسس كُشف عنها أمس الخميس، تتضمن نقل معلومات سرية إلى إثيوبيا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إنه جرى توجيه اتهامات إلى أبراهام تيكلو ليما البالغ من العمر 50 عامًا، على صلة بشكوى تعود إلى أواخر أغسطس، وكُشف عنها يوم الخميس.

معلومات تتعلق بالدفاع الوطني

أوضحت الوزارة أنه يواجه 3 تهم تشمل: "نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني لمساعدة حكومة أجنبية، والتآمر لتقديم معلومات دفاع وطني لمساعدة حكومة أجنبية، والاحتفاظ المتعمد بمعلومات تخص الدفاع الوطني".

ولم يذكر ممثلو الادعاء إثيوبيا بالاسم، لكنهم قالوا إن ليما تجسس لصالح دولة لديه روابط عائلية فيها وكان مواطنًا لها في السابق، ووصفت وزارة العدل ليما بأنه "مواطن أمريكي متجنس من أصل إثيوبي".

وقالت الوزارة العدل إن ليما استخدم تطبيقًا مشفرًا لنقل معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني إلى مسؤول بحكومة أجنبية يرتبط بجهاز استخبارات دولة أجنبية.

وقد تصل عقوبة تهمتي التجسس إلى الإعدام أو السجن لفترة تصل إلى مدى الحياة، أما تهمة الاحتفاظ المتعمد فعقوبتها القصوى السجن 10 سنوات.