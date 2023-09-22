إرنا: حريق بمستودع تابع لوزارة الدفاعة الإيرانية شمال شرقي طهران ولا اصابات

افادت وكالة "إرنا:" عن اندلاع حريق بمستودع بطاريات خاص بمنظمة تنمية موارد الطاقة التابعة لوزارة الدفاعة الإيرانية شمال شرقي طهران، مؤكدة ان "الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية والجهات المختصة تبحث في أسباب اندلاعه".

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